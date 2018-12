Camigliatello Silano conquista la Toscana e il Nord Europa. Tutti pazzi per il piccolo borgo di montagna calabrese

Ore letteralmente frenetiche per la rinomata località turistica di Camigliatello Silano, in provincia di Cosenza. Il corso principale del piccolo borgo di montagna calabrese è totalmente affollato dai turisti giunti da tutta Italia.

Una magica atmosfera si respira in questo luogo suggestivo e ricco di fascino. Una location sorprendente che, anche per questa stagione estiva, non delude le aspettative dei tanti appassionati di montagna e non solo.

L’autenticità dei piatti della tradizione calabrese, sapori di un tempo proiettati al presente, paesaggi mozzafiato, una natura incontaminata, le meraviglie del Parco Nazionale della Sila, sono solo alcuni degli elementi che plasmano una vera e propria cartolina della bellezza.

Nella giornata di oggi si registra la presenza di numerosi turisti provenienti dalla Toscana, dalla Campania, dalla Puglia, dalla Sicilia e anche dal Nord Europa. È proprio il caso di dirlo: ne vedrete delle belle, probabilmente anche delle bellissime.

di Omar Falvo