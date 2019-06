Colosimi, l’ufficiale Rosa Maria Filice alla parata militare della Festa della Repubblica

Colosimi – Rosa Maria Filice, originaria di Colosimi, architetto e capitano della Riserva Selezionata dell’Esercito Italiano, in servizio presso il Reparto Operativo Genio Infrastrutture (ROGI) di Roma, partecipa il 2 giugno 2019 alla parata militare lungo i Fori Imperiali in occasione della celebrazione della Festa della Repubblica.

E’ motivo di merito e di orgoglio per Colosimi, centro della provincia di Cosenza, ma anche per tutto il comprensorio avere un ufficiale che partecipa alla parata militare quale rappresentante di questo territorio della Calabria. Come redazione del sito www.ilReventino.it siamo fieri di poter condividere la notizia con tutti i lettori nella consapevolezza che costituisca motivo di vanto anche per tutti i calabresi sparsi in Italia e nel mondo.

Per la prima volta una compagnia mista interforze, composta da ufficiali della Riserva Selezionata delle Forze Armate, partecipa alla parata militare del 2 giugno 2019 (in occasione delle celebrazioni connesse con il 73° anniversario della proclamazione della Repubblica, e quest’anno la tradizionale Rivista Militare porta come tema: L’inclusione).

La Riserva Selezionata è costituita da professionisti in possesso di consolidata esperienza e competenza professionale. Quest’anno, per la prima volta sfila, in via dei Fori Imperiali, anche una compagnia costituita da ufficiali della riserva selezionata di tutte le Forze Armate: Esercito Italiano, Marina Militare, Carabinieri. Sono uomini e donne in possesso di spiccata professionalità che danno ampio affidamento di prestare una proficua opera all’interno delle Forze Armate.