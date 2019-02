Eventi al Museo Archeologico di Tiriolo

Tiriolo antica continua ad accogliere esperienze ed attività diverse e varie, ma tutte sempre di eccellenza.

Per il mese di febbraio 2019, informa una nota, sono in serbo per tutti gli appassionati che intendono raggiungere il centro di Tiriolo, due nuove aperture: dopo il paesaggio, la storia e l’arte contemporanea, è tempo di botanica e teatro.

Una prima giornata è programmata per venerdì 22 febbraio 2019 alle ore 18:00 il dott. Lupia Carmine, direttore della Riserva Naturale Regionale Valli Cupe, ed il prof. Raffaele Lupia presenteranno i volumi ‘Etnobotanica in Calabria’ ed ‘Etnofauna in Calabria‘, entrambi editi da Rubbettino Editore e già disponibili nel bookshop di Tiriolo antica.

La serata sarà anche l’occasione per ascoltare il racconto della vincente esperienza del Parco di Valli Cupe.

Un secondo appuntamento è programmato per sabato 23 febbraio 2019, alle ore 21:00, il Museo di Tiriolo aprirà le porte a Edizione Straordinaria – Scuola Teatro Enzo Corea – Compagnia del Teatro di Mu, compagnia teatrale storica di Catanzaro, che porterà in scena lo spettacolo ‘Polifemo e gli Altri’, un testo di Franco Corapi per la regia di Salvatore Emilio Corea. Una storia divertente e ricca di curiosità, ispirata al poema dell’Odissea.

Info e prenotazioni al 371.3246093 [email protected]