Anche i pulcini del U.S. Catanzaro 1929 tra le big del torneo UNIVERSAL YOUTH CUP INTERNATIONAL APUANE di Forte dei Marmi (Lucca).

Dopo aver disputato un grande torneo superando le varie fasi nel Preview Interregionale CALABRIA/SICILIA, che si è svolto il 10 marzo 2019 a Villa San Giovanni, i pulcini del U.S. Catanzaro 1929 guidati dal mister Angelo Talarico guadagnano l’accesso al prestigioso torneo internazionale che si disputerà a Forte dei Marmi dal 19 al 22 aprile 2019.

Una strepitosa cavalcata che ha visto imporsi i giovani calciatori di mister Talarico. Si inizia con la partita vinta contro la Reggina, un percorso che ha visto via via crescere la squadra sbarazzandosi degli altri avversari fino alla finale, superando i coetanei agrigentini dell’Atena di Agrigento con il risultato di 3 a 1.

Grande soddisfazione si registra nell’ambiente sportivo per il risultato raggiuntor che regala alla regione Calabria un bel traguardo e che verrà rappresentata dall’U.S. Catanzaro 1929 alla fase nazionale finale del torneo dove saranno presenti squadre internazionali come Juventus, Milan, Parma, Sassuolo, Inter, Roma, Atalanta, Empoli, Lokomotv Moskow, Liverpool, Manchester City, Paris Saint Germain, Ajax, Atletico de Madrid (che ha vinto l’edizione 2018) giusto per citarne qualcuna.

Un confronto con formazioni senza dubbio più blasonate ma sono sfide che i ragazzi non vedono l’ora di affrontare e che già mister Talarico sta preparando meticolosamente per far bella figura.

Di seguito i giovani calciatori a disposizione di mister Angelo Talarico:

VINCENZO ROTELLA

ANTONIO PAONE

ALESSANDRO MICELI

ANDREA SCARFONE

ROSARIO MIRANTE

SEBASTIANO GENTILE

MARCO ANTONIO LEONE

CARLO FIORENTINO

SIMONE CONIDI

LORENZO MANCUSO

STEFANO COSTANZO

DAVIDE GLADYCH

CRISTIAN ALOISIO

SALVATORE BRUNO

GABRIEL SABATINO

NICOLO’ SGRO

Il gruppo di giovani atleti saranno accompagnati in questa nuova avventura oltre che dal mister Angelo Talarico, dai preparatori atletici Nico Iozzo e Vincenzo Longo e dai dirigenti Antonio De Franco e Paolo Graziano.