Istituto comprensivo Bianchi-Scigliano presentato il progetto “Il diritto di contare”

Bianchi – Promosso dall’Istituto comprensivo Bianchi-Scigliano, in occasione dell’8 marzo per la Giornata internazionale della donna (posticipato per motivi tecnici) nel plesso di Bianchi è stato presentato il progetto “Il diritto di contare”, titolo preso in prestito dell’omonimo film.

Il progetto, spiega la referente Raffaela Paola, “si propone di avvicinare il mondo della scuola a quello delle scienze e delle nuove tecnologie, sfruttando la competenza dei esperti del settore che possono dare il proprio contributo all’insegnamento ed alla diffusione dei metodi e delle pratiche della scienza “STEM” (Scienze, Technogy, Engineering, and Mathematics).

Insieme alla dirigente dell’Istituto Enrica Pascuzzi, oltre a Raffaela Paola docente di Pari Opportunità, sono intervenuti il sindaco di Bianchi Tommaso Paola, Daniela Concolino responsabile Centro regionale Pediatria genetica e malattie rare nonché professoressa all’Università Magna Grecia di Catanzaro.

La dirigente Pascuzzi, sottolinea l’importanza delle materie scientifiche in questo momento storico, predilette più dagli uomini che dalle donne, e per spronare in tale direzione ha pensato d’invitare all’interessante incontro una donna di successo.

<<Le Pari Opportunità – aggiunge la referente del progetto Paola – offrono una interessante opportunità per avvicinare soprattutto le ragazze allo studio delle materie scientifiche per l’accesso ad un futuro lavorativo soddisfacente e funzionale alla crescita della società>>.

Nel corso del progetto destinato agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Bianchi, sono stati previsti diversi incontri, ed attività laboratoriale con allievi guidati degli insegnanti.

Ai saluti del sindaco è seguito l’intervento della genetista Coccolino, che ha detto “sono una donna che ho seguito e realizzato i miei sogni sena rinunciare a niente, sono mamma e nonna felice”.

Il suo intervento è stato un colloquio con gli alunni, che hanno posto numerose e pertinente domande: DNA, malattie rare e genetiche, diagnosi malattia pre e post parto, ereditarietà, inquinamento e malattia, tumori e genetica ed altro.

Infine la professoressa ha spiegato che l’unità pediatrica in cui lavora, se avesse a disposizione più mezzi, personale e finanziamenti potrebbe fare molto di più per i numerosi pazienti che ogni giorno arrivano. A conclusione dell’incontro il sindaco Paola ha consegnato una targa ricordo all’illustre ospite.