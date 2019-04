L’oleificio Torchia di Tiriolo riporta il prestigioso premio Ercole Olivario in Calabria

A Perugia sono stati proclamati i vincitori della XXVII edizione dell’Ercole Olivario, il concorso nazionale dedicato alle eccellenze olearie territoriali italiane, organizzato dall’Unione italiana delle Camere di commercio, in collaborazione con la Camera di commercio di Perugia e il sostegno del Sistema camerale nazionale, delle associazioni dei produttori olivicoli, degli enti e delle istituzioni di settore.

Per la Calabria nella sezione OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA FRUTTATO MEDIO primo classificato è stato l’olio extravergine Torchia dell’Azienda Oleificio Torchia di Tiriolo della provincia di Catanzaro.

Su 96 oli finalisti sono stati infatti premiate 12 etichette in rappresentanza delle migliori produzioni di tutta Italia, che hanno brillato nelle due distinte categorie previste da regolamento (oliextravergine e extravergine DOP E IGP), per ciascuna delle seguenti tipologie: fruttato leggero,fruttato medio e fruttato intenso.

A consegnare i riconoscimenti, nel corso della cerimonia che si è svolta presso il Centro Congressi della Camera di Commercio di Perugia, è stato Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio di Perugia e del Comitato di coordinamento dell’Ercole Olivario, per la prima volta con la presenza di una delegazione cinese.

Nella top list dei magnifici oli 2019 si colloca anche l’olio extravergine dell’oleificio Torchia di Tiriolo.

Un’azienda che attraverso continui investimenti in moderne tecnologie e procedendo per piccoli passi è riuscita a conquistare l’ambito podio riportando in Calabria, nonostante una difficile campagna olearia, un premio di notevole prestigio.

Di seguito l’elenco completo di tutti i premi assegnati alla XXVII edizione del Premio Ercole Olivario:

OLIO EXTRAVERGINE DOP FRUTTATO LEGGERO

1 CLASSIFICATO

Dalla regione Trentino Alto Adige

Olio extravergine DOP GARDA TRENTINO

BRIOLEUM

dell’Azienda Agricola Brioleum di Arco -Trento

2 CLASSIFICATO

Dalla regione Umbria

Olio extravergine DOP UMBRIA – COLLI ASSISI SPOLETO

MARFUGA

dell’Azienda Agraria Marfuga di Campello sul Clitunno – Perugia

OLIO EXTRAVERGINE DOP FRUTTATO MEDIO

1 CLASSIFICATO

dalla regione Umbria

Olio extravergine DOP UMBRIA Colli Martani

DECIMI

dell’Azienda Decimi di Bettona – Perugia

2 CLASSIFICATO

Dalla regione Umbria

Olio extravergine DOP Umbria – Colli del Trasimeno

FRANTOIO BATTA

Dell’Azienda Batta Giovanni di Perugia

OLIO EXTRAVERGINE DOP FRUTTATO INTENSO

1 CLASSIFICATO

Dalla regione Sicilia

Olio extravergine DOP Valli Trapanesi

TITONE

dell’Azienda Agricola Biologica Titone di Trapani

2 CLASSIFICATO

Dalla regione Abruzzo

Olio extravergine DOP Colline Tatine

TRAPPÈTO DI CAPRAFICO

dell’Azienda Tommaso Masciantonio di Chieti

OLIO EXTRAVERGINE FRUTTATO LEGGERO

1 CLASSIFICATO

Dalla regione Sicilia

Olio extravergine

NOCELLARA DEL BELICE

dell’Azienda Frantoi Cutrera di Ragusa

2 CLASSIFICATO

Dalla regione Trentino Alto Adige

Olio extravergine

46° PARALLELO BIOLOGICO

dell’Azienda Frantoio di Riva- Italia di Riva del Garda – Trento

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA FRUTTATO MEDIO

1 CLASSIFICATO

Dalla regione Calabria

Olio extravergine

TORCHIA

dell’Azienda Oleificio Torchia di Tiriolo – Catanzaro

2 CLASSIFICATO

Dalla regione Umbria

Olio extravergine

L’AFFIORANTE

dell’Azienda Agraria Marfuga di Campello sul Clitunno – Perugia

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA FRUTTATO INTENSO

1 CLASSIFICATO

Dalla regione Puglia

Olio extravergine

AFFIORATO

dell’Azienda Intini di Martina Franca – Taranto

2 CLASSIFICATO

Dalla regione Sardegna

Olio Extravergine

MASONI BECCIU

dell’Azienda Agricola Masoni Becciu di Villacidro – Sud Sardegna

MENZIONE SPECIALE PER L’OLIO BIOLOGICO

Dalla regione Toscana

Olio extravergine

CULTIVAR FRANTOIO

Dell’Azienda Fattoria Ramerino Società Agricola di Bagno a Ripoli – Firenze

PREMIO Giovane Imprenditore”

assegnato al titolare rappresentante dell’impresa con età fino a 40 anni

Dalla regione Puglia

Olio Tenuta Torre di Mossa

Dell’ AZIENDA AGRARIA DE CARLO di Bitritto – Bari

Menzione “Monocultivar”

Dalla regione Liguria

Olio extravergine

EXTREMUM

dell’Azienda Cassini Paolo di Isolabona – Imperia

Premio AMPHORA OLEARIA

Assegnata alla miglior confezione fra quelle che concorrono alla fase finale del Premio Ercole

Olivario.

E viene assegnata per l’edizione 2019 alla Regione Lombardia

All’olio Cavazza GARDA DOP

dell’azienda Agricola Novello Cavazza di Alessandra Cavazza

Manerba del Garda – Brescia

per la contemporaneità ed eleganza

Premio LEKYTHOS

Alla personalità che si impegna nella diffusione della conoscenza dell’olio di qualità italiana in Italia e all’estero.

Al Colonnello Luigi Cortellessa, Comandante del Comando dei Carabinieri per la tutela agroalimentare per il lavoro svolto a salvaguardia del Made in Italy di qualità

www.ercoleolivario.it