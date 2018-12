A Marcellinara aperto il primo impianto Lukoil in Calabria della compagnia petrolifera russa

Marcellinara – Anche i russi della Lukoil sono arrivati in Calabria, aziende e marchi americani e francesi c’erano già, si tratta di una novità che porta una particolarità, forse anche un segnale, una ventata di fiducia per le potenzialità del mercato calabrese, si tratta del primo impianto per la distribuzione di carburanti aperto in Calabria con insegna Lukoil. Ricordiamo che la compagnia petrolifera ha la sede madre in Russia ma che in Italia opera con una propria organizzazione societaria a Roma ed ha stabilimenti petrolchimici di proprietà a Siracusa, in Sicilia.

La Lukoil per l’odierna giornata (5 luglio 2017) di inaugurazione del primo impianto in Calabria, offre a tutti i clienti un buono carburante di 5 euro, da usare in un successivo rifornimento, e fino al 9 luglio uno sconto bar del 20%.

Tra l’altro, come ci è capitato di visionare, seppure nella concitazione di un momento inaugurale, si registrava un clima di allegria e di festa con tanto di effetti coreografici, palloncini, cartelloni e l’assistenza di giovani hostess, di supporto agli addetti dell’impianto abbigliati con i colori della compagnia, che offrivano dei gadget come i cappellini rossi con stampigliato il logo aziendale e spiegavano le condizioni della promozione per la giornata di inaugurazione. (Momenti della giornata nelle foto a corredo dell’articolo)

La stazione di servizio si trova nel territorio del comune di Marcellinara, in provincia di Catanzaro, ed occupa un’area sulla corsia che da Catanzaro porta a Lamezia Terme della superstrada dei Due Mari.

Ne diamo notizia, senza promozioni o sponsorizzazioni, come utilità ai lettori calabresi e ai turisti in transito o in arrivo che passano nell'area centrale della Calabria

La testata porta il nome del Monte Reventino, la vetta che domina il golfo di Lamezia Terme. Il nostro intento è quello di fare informazione e opinione su tutto ciò che è “locale”, da un punto di osservazione sui nostri territori più ravvicinato rispetto a quello che possono avere gli altri media regionali.