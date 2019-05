Salus Fitness Days 2019, una “Maratona di Spinning” nei due giorni di attività sportive

SALUS FITNESS DAYS è il primo evento sportivo di fitness, di questa portata, organizzato dall’ASD NEW SALUS di Catanzaro presso la struttura dell’Agriturismo Costantino a Maida.

La manifestazione a carattere regionale – come annuncia una nota pervenuta in redazione – è programmata per le giornate del 22 e 23 giugno 2019, e vedrà la partecipazione di circa 250 persone impegnate nella “Maratona di Spinning”, prevista per sabato pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 20,00 a bordo piscina. La maratona sarà guidata da una serie di coach che si alterneranno sul palco provenienti da tutta la Calabria.

Le attività di fitness sono, invece, in programma nella giornata di domenica, a partire dalle ore 7,00 del mattino, con chiusura alle ore 19,00.

La particolarità dell’evento negli appuntamenti previsti di domenica è che tutte le attività sportive in programma: Functional, Pilates, Super Jump, Krav Maga, Walking & Tone, Spinflex e Yoga, si svolgeranno contemporaneamente nella 4 aree della struttura individuate e saranno ripetute più volte nell’arco dell’intera giornata, proprio per dare la possibilità ai partecipanti di sperimentarne più di una.

Sarà inoltre prevista un’area ludica per i più piccoli.

Il tutto è organizzato sotto la supervisione del presidente Luigi Cosentino dell’ASD New Salus che si avvale della collaborazione di uno staff di istruttori per lo svolgimento delle attività in programma.

L’evento è aperto a tutti ma esclusivamente previa iscrizione.