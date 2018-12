Scheria ha organizzato a Tiriolo dei weekend dedicati al birdwatching.

Tiriolo – Scheria la Comunità Cooperativa di Tiriolo ha organizzato per i weekend del 28-29 aprile e del 05-06 maggio 2018 delle giornate di birdwatching dal titolo: “Tra i due Mari sulla rotta dei rapaci”. Si tratta del primo di una lunga serie di appuntamenti relativi al calendario degli eventi turistici 2018. Un’occasione unica per gli appassionati di birdwatching e non solo, una chance per osservare i falchi pecchiaioli ed altri veleggiatori che sorvoleranno nelle prossime settimane le cime del territorio tiriolese: Monte Tiriolo, l’area di Castello Sant’Angelo ed il centro storico.

Per la giornata di sabato alle ore 12 è previsto l’arrivo e la registrazione per tutti gli appassionati; alle ore 13 vi sarà la distribuzione del pranzo a sacco e avverrà il trasferimento alla stazione di avvistamento; il rientro è previsto per le ore 18.00; successivamente vi sarà una conferenza tenuta dall’esperto Domenico Bevacqua sull’avifauna locale; infine, dopo la sistemazione negli alberghi, dopo cena, vi sarà la possibilità di visitare il polo museale e l’area archeologica. Per la giornata di domenica alle ore 9.00 avverrà il trasferimento alla postazione di avvistamento; successivamente alle ore 13 vi sarà il pranzo a buffet e infine alle ore 14 la consegna dei gadget e degli attestati di partecipazione. Il programma è valido per entrambi i weekend.

Il costo del pacchetto è di 40 euro a persona e bisogna prenotarsi obbligatoriamente entro il 23 aprile. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 3384964151 (Paolo), inviare una email a [email protected] e visitare la pagina facebook (https://www.facebook.com/scheriatiriolo).