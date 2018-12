Stazione sciistica di Lorica, Magno presenta interrogazione: “E’ necessario concludere i lavori”

“Necessario completare l’infrastruttura e l’impianto sciistico di Lorica” è quanto sostiene in una nota ricevuta in redazione da parte dell’ufficio stampa del consigliere regionale, Mario Magno, che di seguito pubblichiamo riguardante i lavori dell’impianto della telecabina in corso di completamento presso la stazione sciistica di Lorica.

“Puntare sullo sviluppo turistico ed economico di Lorica è esigenza fondamentale per la nostra regione”.

E’ quanto afferma il consigliere regionale Mario Magno che in un’interrogazione rivolta al presidente della giunta regionale Mario Oliverio, raccogliendo l’accorato appello di imprenditori e cittadini del centro silano.

Nell’interrogazione il consigliere Magno chiede al governatore “quali azioni intenda intraprendere per non perdere il cospicuo finanziamento di oltre 15 milioni di euro, ottenuto con finanziamenti della comunità europea e finalizzato alla realizzazione degli impianti sciistici di Lorica”.

“Quattro anni fa – aggiunge – gli impianti sciistici presenti nel centro silano, di proprietà della Regione Calabria e gestiti dall’A.R.S.S.A., sono stati chiusi perché, ormai, divenuti obsoleti e, quindi, inutilizzabili”.

Riguardo la situazione di costruzione dell’infrastruttura sportivo-turistica, i cui lavori risultano ancora in corso d’opera e che non sono ancora conclusi, c’è da ricordare che sono stati segnati dalla scomparsa del giovane operaio, Enzo Bloise, rimasto coinvolto in in grave incidente accaduto nel dicembre del 2016 mentre erano in corso alcune operazioni all’impianto della seggiovia.

In merito, al progetto di realizzazione della struttura il consigliere regionale Mario Magno, precisa e asserisce: “La precedente giunta regionale aveva previsto il rifacimento degli impianti sciistici attraverso il finanziamento effettuato con il PISL ‘Hamata Sila’, ma lo scorso anno quando sembrava si stesse arrivando al momento dell’inaugurazione del complesso, note vicende giudiziarie, che hanno coinvolto l’amministratore delegato della società vincitrice della gara d’appalto, hanno determinato una nuova fase di stallo per la realizzazione dell’infrastruttura. Anche i lavoratori coinvolti nel progetto lamentano a tutt’oggi il mancato pagamento di diverse mensilità arretrate”.

“Lorica – osserva Magno – è dotata di un suggestivo e incantevole impatto ambientale-paesaggistico che affascina coloro i quali si recano a visitarla. Non può essere abbandonata al suo destino. Il completamento dei lavori per la realizzazione dei nuovi impianti sciistici e del centro turistico polifunzionale denominati “Lorica Ski Area” rappresentano esigenza non più rinviabile in quanto gli imprenditori, gli operatori economici e i cittadini stanno subendo un danno economico rilevante dalla mancata realizzazione delle importanti infrastrutture e altre conseguenze significative potrebbero verificarsi a breve determinando perdite di posti di lavoro a causa della possibile chiusura di esercizi alberghieri e commerciali”. Per tali ragioni Magno chiede ancora ad Oliverio nell’interrogazione “quali iniziative intenda adottare per tutelare le attività imprenditoriali e rilanciare l’occupazione e lo sviluppo turistico ed economico di una tra le più note località calabresi per le sue straordinarie potenzialità e bellezze paesaggistiche e naturali”. “La Regione Calabria – conclude Magno – intervenga immediatamente. Servono azioni concrete per realizzare quello sviluppo annunciato ma mai effettivamente prodotto da questa giunta di centrosinistra”.

Le foto sono state estratte da: https://www.facebook.com/LoricaSki/