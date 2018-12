Veglione e serate dance, tre realtà locali si uniscono per proporre una serie di eventi

Importanti eventi sono previsti per le festività natalizie organizzate da tre diverse realtà della zona: l’associazione La Fenice Bianca, composta da numerosi ragazzi di Bianchi che da sempre danno vita ad importanti iniziative per la crescita sociale, culturale e ricreativa della propria comunità; l’associazione GDG Eventi di Decollatura composta da giovani che hanno negli anni messo in scena delle Kermesse di notevole importanza per tutto il territorio del Reventino; Disco Pub da Max di Soveria Mannelli, un punto di incontro per i ragazzi delle nostre comunità, locale frequentato che organizza eventi musicali di ogni genere. Le iniziative organizzate dal gruppo riguardano le date del 25 dicembre, del 31 dicembre e del 5 gennaio.

Gli appuntamenti con le date comunicate dall’unione di giovani, formata dalle diverse realtà organizzative della zona, hanno scelto di riunirsi – come viene spiegano in una nota pervenuta in redazione – per determinare e “dare modo ad i nostri territori di avere degli eventi locali con veglioni e serate dance che possano fornire occasione di punto di incontro per la gente dei nostri paesi, senza dover per forza muoversi con la propria autovettura e spostarsi altrove”.

Christhy Swan la venere della console dei Dj, fiorentina poco più che ventenne, già vincitrice dell’edizione 2017 del Music Dance Award è l’ospite della serata natalizia che, come le altre, si svolgerà presso i locali dell’Agriturismo Tenuta Elia a Bianchi in provincia di Cosenza.

Sesso Droga e Pastorizia, nota comunità social che vanta migliaia di seguaci avrà il compito di animare un Party a tema che ha dell’unico per la serata di Capodanno. Per la prima volta in Calabria, i ragazzi di SDP verranno a proporre il loro spettacolo nel territorio regionale. Divertimento, gadget, tanta buona musica, per un Party che avrà sorprese “a non finire”.

Infine, il 5 gennaio il Veglione dell’Epifania con un set dei Disco Più, noti Dj della zona che metteranno in scena un’animazione con tantissime sorprese.

“L’attività operativa – spiegano gli organizzatori nella nota di comunicazione – oltre che preparare gli spettacoli, che speriamo siano di gradimento di tutti, per il momento ha permesso di raggiungere l’intento prefissato e cioè di essere riusciti ad unire i tre soggetti in un gruppo. Sino ad ora lavoravano separatamente, con ottimi risultati, ma raggruppare le forze significa lavorare con l’obiettivo possibile di creare occasioni per cooperare e favorire il bene dei nostri territori. Sempre meno giovani decidono di restare nei propri paesi di origine. Però l’occasione fornita dall’attività svolta per organizzare gli eventi messi insieme per le feste natalizie, può costituire la base per sperimentare momenti di cooperazione sicuramente su altri progetti futuri unitari, su cui abbiamo voglia di coinvolgere sempre più ragazzi e di ampliare i “gruppi di lavoro”. In pratica, l’azione determinata come gruppo di giovani ha permesso di dimostrare che è possibile sviluppare ed attuare attività coordinate per restare in Calabria da protagonisti, organizzare manifestazioni, darci da fare, per dimostrare che la dinamicità e la forza su cui fare leva sono le nuove generazioni per salvaguardare e far crescere queste zone.