Nuovo vertice Sacal e sistema aeroportuale: pieno sostegno esprimono Chirico e Mancuso

Con un comunicato stampa sulla Sacal, la società aeroportuale calabrese, i componenti dell’assemblea nazionale del PD, Debora Chirico e Pasquale Mancuso, dichiarano che bisogna fermare il rigurgito localistico, ed esprimono sostegno allo sforzo di ricostruzione e rilancio della giunta regionale e del nuovo vertice aziendale. Di seguito pubblichiamo la nota pervenuta in redazione.

<<Si ripetono, negli ultimi giorni, polemiche sproporzionate ed infondate intorno alle attività della Sacal con una equivoca ed illeggibile difesa di interessi localistici che non si conciliano, in nessun caso, con un processo di avanzamento positivo avviato, con scelte coraggiose e senza precedenti, con la costituzione di un soggetto unico regionale e con la nomina di un nuovo vertice di sicuro prestigio ed indiscussa affidabilità che intende promuovere proprio quelle specificità positive che si ritengono, con un errore di valutazione grossolano, siano mortificate.

Su questo percorso virtuoso è l’impegno chiaro e manifesto del presidente Oliverio e della sua giunta nel prevedere due significative misure di sostegno: la prima è pari a 12 milioni di euro impegnati in comarketing ed altri 12 milioni di euro programmati, che hanno già superato il vaglio comunitario, per l’istituzione di nuove rotte tra gli aeroscali calabresi e le mete nazionali ed internazionali.

Lamezia Terme è chiaramente snodo essenziale e strategico, capofila sicuro di questo nuovo processo non soltanto per le scelte assunte già su scala nazionale ma anche per le determinazioni a supporto di tale condizione, operate da tempo dal presidente Oliverio e dalla sua giunta, a cominciare dal Piano regionale dei Trasporti, in ordine all’ammodernamento e velocizzazione del collegamento interno viario e ferroviario che facilitano, come mai nel passato, la mobilità.

Anche grazie a questo impianto complessivo la scelta coraggiosa, seria, lungimirante della società unica aeroportuale trova piena legittimazione e colloca la Calabria in linea con eguali processi che hanno determinato risultati positivi nel resto del Paese: è accaduto in Puglia con Aeroporti di Puglia, in Toscana con Toscana Aeroporti, a Roma con Adr, a Milano con Sea dove addirittura si guarda ad una ulteriore integrazione con la Sabco di Bergamo.

Abbiamo alle spalle gestioni drammatiche, negative, fallimentari, affidate a singole società che hanno portato soltanto isolamento ed arretramento della nostra Regione nel segno dell’avventurismo e dell’improvvisazione: indietro non si torna ed occorre guardare con fiducia al nuovo vertice aziendale unitario della Sacal al quale è chiesto il risanamento finanziario attraverso un poderoso rilancio dell’attività industriale che, oggi, può essere avviato con determinazione; rigurgiti localistici sono il portato negativo di una Calabria incapace di rompere vecchi schemi che le hanno impedito di valorizzare le sue potenzialità straordinarie ed ancora inespresse ed, oggi, compiendo le uniche e serie scelte possibili, occorre uno sforzo unitario e non ordinario per assecondare sforzi chiari e percorsi che finalmente sono leggibili e credibili>>.

I componenti dell’assemblea nazionale PD – Debora Chirico e Pasquale Mancuso –